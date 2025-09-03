Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Aus: Ausgabe vom 03.09.2025, Seite 5 / Inland

Anhaltend angespannte Lage im Gastgewerbe

Berlin. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga bewertet die Lage für das Gastronomiegeschäft weiterhin als äußerst schwierig. Eine Umfrage unter 4.000 Mitgliedsbetrieben habe ergeben, dass die Branche auch für die Julibilanz ein deutliches Umsatzminus erwarte. Schuld soll der regnerische Sommer sein. Der Lobbyverband wünscht sich von der Politik als Lösung für die Flaute erwartungsgemäß Steuersenkungen in Form der vergünstigten Mehrwertsteuer und laxere Arbeitszeitregelungen für Beschäftigte. (dpa/jW)

