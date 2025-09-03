VW-Betriebsrat: Blume soll Doppelspitze aufgeben
Wolfsburg. Der VW-Betriebsrat fordert Konzernchef Blume zur Aufgabe seiner Doppelrolle als Chef von Porsche und VW auf. »Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtagschef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen«, soll Betriebsratschefin Daniela Cavallo Teilnehmern zufolge auf einer Betriebsratsversammlung gesagt haben. Ähnliches fordern Aktionärsvertreter. Blume hatte die Kritik lange zurückgewiesen, meinte aber zuletzt, dass die Doppelrolle »nicht auf Ewigkeit angelegt« sei. Medienberichten zufolge soll Porsche bereits auf der Suche nach einem Nachfolger sein. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Amtliche Ausflüchtevom 03.09.2025
-
Beirat der Bossevom 03.09.2025
-
Ein todsicheres Geschäftvom 03.09.2025
-
Existenz auf Pumpvom 03.09.2025
-
»Das löst kein Problem, sondern schafft welche«vom 03.09.2025