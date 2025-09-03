Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.09.2025, Seite 5 / Inland

VW-Betriebsrat: Blume soll Doppelspitze aufgeben

Wolfsburg. Der VW-Betriebsrat fordert Konzernchef Blume zur Aufgabe seiner Doppelrolle als Chef von Porsche und VW auf. »Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtagschef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen«, soll Betriebsratschefin Daniela Cavallo Teilnehmern zufolge auf einer Betriebsratsversammlung gesagt haben. Ähnliches fordern Aktionärsvertreter. Blume hatte die Kritik lange zurückgewiesen, meinte aber zuletzt, dass die Doppelrolle »nicht auf Ewigkeit angelegt« sei. Medienberichten zufolge soll Porsche bereits auf der Suche nach einem Nachfolger sein. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro