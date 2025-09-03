Allzeithoch bei Teilzeitbeschäftigung

Nürnberg. So viele Lohnabhängige wie noch nie arbeiten in Deutschland in Teilzeit. Im zweiten Quartal sei die Teilzeitquote mit 40,1 Prozent auf einen neuen Rekordwert gestiegen, teilte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. Demnach erhöhte sich die Zahl der Teilzeitbeschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,3 Prozent auf gut 16,9 Millionen, die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank dagegen um 0,7 Prozent auf rund 25,3 Millionen. Zugleich arbeiteten die Menschen in Teilzeit mit durchschnittlich 18,62 Wochenstunden so viel wie noch nie. (dpa/jW)