Sachsen: Stadtrat nun mit zwei AfD-Fraktionen
Chemnitz. Im früheren Karl-Marx-Stadt wird es im Rathaus künftig zwei AfD-Fraktionen geben. Das berichtete die Zeit am Dienstag abend online unter Verweis auf Angaben der Stadtverwaltung. Die Aufspaltung sei das Ergebnis eines Rechtsstreits. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte demnach entschieden, dass eine Gruppe von drei AfD-Stadträten als Fraktion anerkannt werden muss. Dagegen wolle man nicht weiter vorgehen, erklärte Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD). Es müssten nun rasch Ausschüsse und Beiräte neu besetzt werden. Die AfD stellt derzeit 15 von 60 Stadträtinnen und Stadträten. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
