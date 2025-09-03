Polizei räumt Zentrum im Gallus-Viertel

Frankfurt am Main. Das im Juli von Hausbesetzern in einem leerstehenden Gebäude der Stadt Frankfurt am Main errichtete Internationalistische Zentrum (IZ) ist am Dienstag von der Polizei geräumt worden. Das teilte das IZ mit. Demnach sei die Räumung am Freitag durch Oberbürgermeister Mike Josef und Bauderzernentin Sylvia Weber (beide SPD) angekündigt worden. Die Beamten hätten im Erdgeschoss des Gebäudes keine Besetzer angetroffen, wie ein Sprecher laut FAZ mitteilte. Nach der Räumung versammelten sich laut dem Blatt etwa zwei Dutzend Menschen an einem improvisierten Infostand und forderten Solidarität mit sowie »Freiheit für Palästina«. (jW)