Goldpreis steigt auf neues Rekordniveau
London. Der Goldpreis erreichte in der Nacht auf Dienstag sein Allzeithoch. Der Preis für eine Feinunze (ca. 31,1 Gramm) stieg um etwa ein Prozent auf 3.508,73 US-Dollar. Gegen Morgen war der Preis wieder leicht gesunken. Das Edelmetall befindet sich bereits seit Ende letzten Jahres im Aufwärtstrend. Eine aktuell wichtige Rolle spielt laut Ökonomen die Erwartung einer US-Leitzinssenkung, nachdem zuletzt insbesondere die wichtigen monatlichen Arbeitsmarktdaten schwach ausgefallen waren. Geringe Zinsen steigern die Attraktivität von Gold, das im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen abwirft. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Amtliche Ausflüchtevom 03.09.2025
-
Beirat der Bossevom 03.09.2025
-
Ein todsicheres Geschäftvom 03.09.2025
-
Existenz auf Pumpvom 03.09.2025
-
»Das löst kein Problem, sondern schafft welche«vom 03.09.2025