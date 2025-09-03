Goldpreis steigt auf neues Rekordniveau

London. Der Goldpreis erreichte in der Nacht auf Dienstag sein Allzeithoch. Der Preis für eine Feinunze (ca. 31,1 Gramm) stieg um etwa ein Prozent auf 3.508,73 US-Dollar. Gegen Morgen war der Preis wieder leicht gesunken. Das Edelmetall befindet sich bereits seit Ende letzten Jahres im Aufwärtstrend. Eine aktuell wichtige Rolle spielt laut Ökonomen die Erwartung einer US-Leitzinssenkung, nachdem zuletzt insbesondere die wichtigen monatlichen Arbeitsmarktdaten schwach ausgefallen waren. Geringe Zinsen steigern die Attraktivität von Gold, das im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen abwirft. (dpa/jW)