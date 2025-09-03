Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Aus: Ausgabe vom 03.09.2025, Seite 2 / Inland

Erneuter Rückgang bei Asylanträgen in BRD

Berlin. Die Zahl der neu in die BRD gekommenen Flüchtlinge ist im August um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Nach Angaben des von der CSU kontrollierten Bundesinnenministeriums vom Dienstag hatten im August 7.803 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Ein Jahr zuvor hatte diese Zahl noch bei 18.427 gelegen. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres wurden laut BAMF insgesamt 86.916 Asylanträge gestellt. Im Vorjahr lag die Gesamtzahl in den ersten sieben Monaten noch bei 153.361. Vom 8. Mai bis Ende Juli registrierte die Bundespolizei 9.506 Zurückweisungen an den Grenzen. (AFP/jW)

