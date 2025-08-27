Kosovo wählt nach 57 gescheiterten Versuchen neuen Parlamentspräsidenten

Vlasov Sulaj/AP/dpa Anhänger der VV feiern nach ihrem Wahlsieg in Priština (9.2.2025)

Priština. Nach 57 gescheiterten Versuchen hat Kosovo einen neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Am Dienstag einigte sich das Parlament in Priština auf Dimal Basha von der regierenden sozialdemokratischen Selbstbestimmungspartei (VV). Damit ist nach monatelanger politischer Krise der Weg frei für die bislang verhinderte Konstituierung des Parlaments und Vereidigung des im Februar gewählten, amtierenden Regierungschefs Albin Kurti. Eine Gruppe oppositioneller Parlamentsabgeordneter hatte ihren bisherigen Boykott bei der Wahl eines Parlamentspräsidenten aufgegeben und für den Vorschlag der VV-Partei gestimmt – damit konnte eine über sechs Monate andauernde politische Pattsituation beendet werden. Im Februar hatte die VV von Regierungschef Kurti die Parlamentswahl gewonnen, jedoch die absolute Mehrheit verfehlt. Die von der VV-Partei vorgeschlagene Kandidatin zur Parlamentspräsidentin, Albulena Haxhiu, galt ihren Gegnern als zu politisch, weshalb die Wahl wiederholt scheiterte. (AFP/jW)