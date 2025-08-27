Sri Lankas inhaftierter Expräsident Wickremesinghe gegen Kaution freigelassen

AP Photo/Eranga Jayawardena Anhänger von Expräsident Wickremesinghe am Dienstag in Colombo

Colombo. In Sri Lanka ist der am Freitag festgenommene Expräsident Ranil Wickremesinghe gegen eine Kaution wieder freigelassen worden. Richterin Nilupuli Lankapura ordnete am Dienstag eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Rupien (rund 14.200 Euro) an, nachdem Wickremesinghe unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verhört worden war. Der frühere Präsident war wegen des Vorwurfs der Veruntreuung staatlicher Gelder festgenommen worden. Wickremesinghe hält sich derzeit in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Colombo auf, wo er von bewaffneten Beamten überwacht wird. Er war nach seiner Festnahme am Freitag wegen Dehydrierung ins Krankenhaus eingeliefert worden, sein Zustand war nach Angaben des Krankenhauses am Dienstag stabil. Er wurde der Gerichtsanhörung per Video zugeschaltet. Vor dem Krankenhaus protestierten einige hundert Anhänger für Wickremesinghes Freilassung.

Wickremesinghes Amtsnachfolger Anura Kumara Dissanayake, der auch Vorsitzender der kommunistischen Partei Janatha Vimukthi Peramuna ist, hat der Korruption in Sri Lanka den Kampf angesagt. Drei weitere ehemalige Präsidenten solidarisierten sich am Wochenende hingegen mit Wickremesinghe und sprachen von einem »kalkulierten Angriff« auf die Demokratie. Seine Partei UNP warf den Behörden vor, Wickremesinghe solle mit dem Verfahren von einer Rückkehr in die Politik abgehalten werden. (AFP/jW)