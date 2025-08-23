Niedersachsen: CDU bestätigt Lechner als Landeschef
Osnabrück. Die CDU in Niedersachsen hat Landeschef Sebastian Lechner im Amt bestätigt. Ein Parteitag wählte den 44jährigen am Freitag in Osnabrück mit 95,2 Prozent der Delegiertenstimmen für eine weitere Amtszeit, wie der Landesverband am Abend mitteilte. Lechner, der zugleich CDU-Fraktionschef im Landtag ist, führt die Christdemokraten bereits seit 2023. Die CDU ist die größte Oppositionspartei im Landtag. Das Bundesland wird seit der Landtagswahl vom Oktober 2022 von einer Koalition aus SPD und Grünen regiert, aktueller Ministerpräsident ist Olaf Lies (SPD). Bei der Wahl vor zwei Jahren wurden die Christdemokraten mit 28,1 Prozent der Zweistimmen zweitstärkste Kraft hinter den Sozialdemokraten mit 33,4 Prozent. Der Landesparteitag wird an diesem Sonnabend fortgesetzt. Auf dem Programm stehen dann unter anderem eine Rede von Bundeskanzler und Bundesparteichef Friedrich Merz sowie Beratungen über einen Leitantrag zur Bildungs- und Innovationspolitik auf Landesebene. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Wir schließen den Landesvorstand in Berlin aus«vom 23.08.2025
-
Zurück an die Fleischtöpfevom 23.08.2025
-
Fell des Bärenvom 23.08.2025
-
Einlass mit Hürdevom 23.08.2025
-
»Zeitenwende« macht’s möglichvom 23.08.2025
-
»Es geht darum, wer die Deutungshoheit hat«vom 23.08.2025