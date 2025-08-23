Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Inland

Niedersachsen: CDU bestätigt Lechner als Landeschef

Beginn_Landesparteit_86995697(1).jpg
Friso Gentsch/dpa
Sebastian Lechner auf dem Landesparteitag (22.8.2025)

Osnabrück. Die CDU in Niedersachsen hat Landeschef Sebastian Lechner im Amt bestätigt. Ein Parteitag wählte den 44jährigen am Freitag in Osnabrück mit 95,2 Prozent der Delegiertenstimmen für eine weitere Amtszeit, wie der Landesverband am Abend mitteilte. Lechner, der zugleich CDU-Fraktionschef im Landtag ist, führt die Christdemokraten bereits seit 2023. Die CDU ist die größte Oppositionspartei im Landtag. Das Bundesland wird seit der Landtagswahl vom Oktober 2022 von einer Koalition aus SPD und Grünen regiert, aktueller Ministerpräsident ist Olaf Lies (SPD). Bei der Wahl vor zwei Jahren wurden die Christdemokraten mit 28,1 Prozent der Zweistimmen zweitstärkste Kraft hinter den Sozialdemokraten mit 33,4 Prozent. Der Landesparteitag wird an diesem Sonnabend fortgesetzt. Auf dem Programm stehen dann unter anderem eine Rede von Bundeskanzler und Bundesparteichef Friedrich Merz sowie Beratungen über einen Leitantrag zur Bildungs- und Innovationspolitik auf Landesebene. (AFP/jW)

