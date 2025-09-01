Kanzler Merz droht mit Sozialabbau
Bonn. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erneut mit Sozialabbau gedroht. »Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse«, sagte der Regierungschef und Bundesvorsitzende der CDU beim Landesparteitag NRW seiner Partei am Sonnabend in Bonn. »So wie es jetzt ist, insbesondere im sogenannten Bürgergeld, kann es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben«, so Merz, der bereits beim Ministertreffen BRD-Frankreich am Freitag Einschnitte ins soziale Netz gefordert hatte. »Wir müssen ran an die sozialen Sicherungssysteme.« Man könne sich das System, das man heute habe, einfach nicht mehr leisten, so der Kanzler. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
