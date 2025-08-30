Inflation zieht im August wieder an
Wiesbaden. Die Preise sind in der Bundesrepublik wieder erhöht worden. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, wurden die Preise für Waren und Dienstleistungen für Verbraucher im August 2,2 Prozent teurer angeboten als im Vorjahresmonat. Im Juni und Juli hatte die Inflation noch bei zwei Prozent zum Vorjahr gelegen. Wie die Wiesbadener Statistiker weiter berichteten, werde die von Preisen für Nahrungsmittel und Energie bereinigte Teuerung, auch Kerninflation genannt, im August 2025 voraussichtlich bei 2,7 Prozent liegen. (jW)
Siehe auch
