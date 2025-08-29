Flasche leerVon Marc Hieronimus
Ist der Rote alle?
Ja, den hab ich weggeschüttet.
Das heißt mir in den Hals.
Und das ganze Gras?
Haben die Jungs geraucht.
Also zumindest auch.
Du weißt aber, dass wir im Minus sind?
Wollten wir nicht eh was fasten?
Na, Hauptsache
Die Instrumente sind tiptop!
Genau.
Für irgendwas
Muss man ja leben.
