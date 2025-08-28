Gegründet 1947 Donnerstag, 28. August 2025, Nr. 199
Nachschlag: F wie Farage

Nigel Farage stellt den Regierungen der hier gelisteten Länder Millionenzahlungen oder Erpressung für Kollaboration bei Abschiebungen in Aussicht (Oxford, 26.8.2025)

Er will Premierminister werden. Dafür hat sich Nigel Farage eine Partei geschaffen. Nicht zum ersten Mal. Der Brexit hatte ihn nicht nach 10 Downing Street geführt. Jetzt stehen Farages Chancen deutlich besser – und er am Dienstag auf kleiner Bühne in einer riesigen Halle. Mit Reform UK setzt er auf plumpen, aber effektiven Nationalismus und Chauvinismus. Dies zeigen Aufmärsche wie der von »besorgten Bürgern« in der Gemeinde Epping am vergangenen Wochenende, durch die der Redner sich bestärkt sieht. Hinter Farage und seinem right-hand man, Zia Yusuf, prangt bedrohlich ein riesiger Union Jack. In ihren Reden kündigen sie nichts weniger an als eine mit totaler Macht ausgestattete Exekutive, die Zielpersonen – »illegale Einwanderer« – im ganzen Land aufspüren, einsperren und deportieren soll. Die von Farage aufgerufenen Medienvertreter interessiert an der »Operation Restoring Justice« nur, wie klein seine Skrupel sind und ob das dargelegte Regierungsprogramm wirklich den erwünschten Effekt erzielt. (mb)

