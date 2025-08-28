Gegründet 1947 Donnerstag, 28. August 2025, Nr. 199
Aus: Ausgabe vom 28.08.2025, Seite 7 / Ausland

Lückenlose Überwachung Bolsonaros angeordnet

Brasília. Auf Antrag der Arbeiterpartei hat der Oberste Gerichtshof Brasiliens eine lückenlose Überwachung des Expräsidenten und mutmaßlichen Putschisten Jair Bolsonaro angeordnet. Richter Alexandre de Moraes forderte die Behörden am Dienstag (Ortszeit) auf, Bolsonaro durch die Stationierung von Polizisten vor dessen Wohnsitz »rund um die Uhr zu überwachen«, heißt es in einem Gerichtsdokument, das AFP vorliegt. Bolsonaro musste zuvor bereits eine elektronische Fußfessel tragen und stand unter Hausarrest. (AFP/jW)

