IAEA-Inspektoren sind zurück in Iran
Washington. Mehr als zwei Monate nach den Angriffen Israels und der USA auf Iran sind Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in das Land zurückgekehrt. »Wir stehen kurz vor dem Neustart«, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi gegenüber dem US-Sender Fox News am Dienstag (Ortszeit). Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die Gespräche mit Iran gleichentags in Genf wieder aufgenommen. Zuvor hatten sie mit der Wiedereinsetzung von Sanktionen gedroht. Um das abzuwenden, will Teheran einen Kompromiss erzielen. (AFP/jW)
