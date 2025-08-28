Fast zwei Drittel der Franzosen für Neuwahl

Paris. Rund 63 Prozent der Franzosen sind für Neuwahlen. Ebenso befürworteten sie eine Auflösung des Parlaments, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Instituts Ifop für den Sender LCI. Wegen geplanter, unpopulärer Haushaltskürzungen wankt die Minderheitsregierung von Ministerpräsident François Bayrou aktuell. Für den 8. September hat er ein Misstrauensvotum angekündigt. Die drei größten Oppositionsparteien wollen ihre Unterstützung verweigern. Die Auflösung des Parlaments müsste jedoch Präsident Emmanuel Macron vornehmen. Davon gingen nur 49 Prozent der Befragten aus. Macron könnte auch eine neue Regierung einsetzen, sofern Bayrou das Votum verliert. (Reuters/jW)