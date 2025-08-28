China erteilt atomarer Abrüstung Absage

Beijing. China hat den von US-Präsident Donald Trump geforderten Verhandlungen über atomare Abrüstung mit den USA und Russland eine Absage erteilt. Das sei »unvernünftig und unrealistisch«, erklärte das Außenministerium in Beijing am Mittwoch. Die Nuklearstreitkräfte Chinas und der USA seien nicht auf demselben Niveau und »das strategische Sicherheitsumfeld und die Nuklearpolitik völlig verschieden«. China verfolge eine Politik des Nichtersteinsatzes und der Selbstverteidigung. Für die Abrüstung seien vor allem die »Länder mit den größten Atomwaffenarsenalen« verantwortlich. (Reuters/jW)