China erteilt atomarer Abrüstung Absage
Beijing. China hat den von US-Präsident Donald Trump geforderten Verhandlungen über atomare Abrüstung mit den USA und Russland eine Absage erteilt. Das sei »unvernünftig und unrealistisch«, erklärte das Außenministerium in Beijing am Mittwoch. Die Nuklearstreitkräfte Chinas und der USA seien nicht auf demselben Niveau und »das strategische Sicherheitsumfeld und die Nuklearpolitik völlig verschieden«. China verfolge eine Politik des Nichtersteinsatzes und der Selbstverteidigung. Für die Abrüstung seien vor allem die »Länder mit den größten Atomwaffenarsenalen« verantwortlich. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Pakistan unter Wasservom 28.08.2025
-
Monroe-Doktrin lässt grüßenvom 28.08.2025
-
Kameras als Zielscheibenvom 28.08.2025
-
Söldner übernehmen Haitivom 28.08.2025