Paris: 100.000 baden in der Seine
Paris. Die neuen Freibäder an der Seine in Paris haben binnen zwei Monaten 100.000 Badegäste angelockt, obwohl Kritiker vor Gesundheitsgefahren gewarnt hatten. Angesichts dieses außerordentlichen Erfolgs würden zwei der drei Bäder bis in den September hinein offen bleiben und nicht wie ursprünglich geplant Ende August schließen, kündigte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Mittwoch an. Schwerwiegende Erkrankungen sind laut Gesundheitsbehörden nicht aufgetreten. Berliner hatten jüngst gegen das Badeverbot in der Spree protestiert. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
