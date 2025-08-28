Schweiz: Proteste nach tödlichem Polizeieinsatz

Lausanne. Nachdem ein Jugendlicher während eines Polizeieinsatzes am Sonntag in Lausanne umgekommen war, ist es vor Ort zu heftigen Protesten gekommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt teilte am Dienstag abend mit, der 17jährige Marvin M. habe auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über seinen Motorroller verloren. In der Nacht zum Dienstag sollen nach Polizeiangaben 150 bis 200 Demonstranten Blockaden aus brennenden Containern und Mülltonnen errichtet haben, bis sie mit Gummigeschossen und Tränengas vertrieben wurden. M. ist das dritte Todesopfer eines Polizeieinsatzes in weniger als drei Monaten. (AFP/jW)