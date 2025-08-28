Damaskus rügt Israels Drohnenangriff
Damaskus. Die islamistische Übergangsregierung in Syrien hat den israelischen Drohnenangriff nahe der Hauptstadt Damaskus mit sechs getöteten Militärangehörigen scharf verurteilt. Der Angriff vom Dienstag sei eine »grobe Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen«, erklärte das Außenministerium am Mittwoch. Er stelle »eine klare Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität« Syriens dar. Der Angriff habe »einem der Militärgebäude der 44. Division der syrischen Armee« gegolten, sagte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums gegenüber AFP. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Pakistan unter Wasservom 28.08.2025
-
Monroe-Doktrin lässt grüßenvom 28.08.2025
-
Kameras als Zielscheibenvom 28.08.2025
-
Söldner übernehmen Haitivom 28.08.2025