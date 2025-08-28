Damaskus rügt Israels Drohnenangriff

Damaskus. Die islamistische Übergangsregierung in Syrien hat den israelischen Drohnenangriff nahe der Hauptstadt Damaskus mit sechs getöteten Militärangehörigen scharf verurteilt. Der Angriff vom Dienstag sei eine »grobe Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen«, erklärte das Außenministerium am Mittwoch. Er stelle »eine klare Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität« Syriens dar. Der Angriff habe »einem der Militärgebäude der 44. Division der syrischen Armee« gegolten, sagte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums gegenüber AFP. (AFP/jW)