USA wollten Grönland infiltrieren

Kopenhagen. Eine verdeckte Operation der USA zur Einflussnahme in Grönland ist aufgedeckt worden. Mindestens drei US-Amerikaner hätten versucht, die grönländische Gesellschaft zu »infiltrieren«, um US-Präsident Trump wohlgesinnte Grönländer für eine »Unabhängigkeitsbewegung« zu rekrutieren, berichtete der Sender DR. Diesem sagte Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Mittwoch, dass sein Ministerium nun einen ranghohen Mitarbeiter der US-Botschaft einbestellt habe: »Jeder Versuch der Einmischung in die internen Angelegenheiten des Königreiches ist selbstverständlich inakzeptabel.« (dpa/jW)