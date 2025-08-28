Gegründet 1947 Donnerstag, 28. August 2025, Nr. 199
Aus: Ausgabe vom 28.08.2025, Seite 1 / Ausland

Israels Armee stürmt Altstadt von Nablus

Ramallah. Die israelische Armee hat am frühen Mittwoch morgen mit einem weiteren Großeinsatz im besetzten Westjordanland begonnen. Einen Tag nach einer Razzia in Ramallah seien Dutzende Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge in die Altstadt von Nablus eingedrungen, hätten Geschäfte und Häuser durchsucht und Einwohner vertrieben, um Militärposten einzurichten, wie Zeugen berichteten. Protest sei mit Tränengas und Schüssen beantwortet worden. Die Armee teilte mit, dass der Einsatz bis zum Nachmittag andauere. Der Angriff auf Nablus sei »eine reine Machtdemonstration ohne Grund«, kritisierte Stadtgouverneur Ghassan Daglas. Israels Regierung hatte vergangene Woche ein Bauprojekt im Westjordanland genehmigt, das dieses in zwei Teile spalten würde. (AFP/jW)

