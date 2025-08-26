Vorschlag
Tourismus auf Föhr
Ein Leben für die Gäste
Mitten im Wattenmeer liegt die friesische Karibik: 200.000 Reisende besuchen alljährlich Föhr. Entsprechend stark sind die 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Insel auf den Tourismus angewiesen. BRD 2025.
NDR, 18.15 Uhr
Futurama
Absolut fabelhaft
Statt sich eines wesensverändernden Updates zu unterziehen, ändert Bender sein Habitat wesentlich und verkriecht sich nebst anderen 1.0-Versionen auf einer einsamen Insel. Originaltitel der Episode: »Obsoletely Fabulous«. USA 2003.
Prosieben Maxx, 19.20 Uhr
Re: Moldaus Dörfer, zerrissen zwischen Russland und EU
Die ehemalige Sowjetrepublik ist Teil des Frontverlaufs im neuen Kalten Krieg. BRD 2025.
Arte, 19.40 Uhr
Nahrung für alle?
Der geheime Krieg um unsere Ressourcen
Lebensmittelpreise steigen, Wasser wird knapp, kultivierbarer Boden rar: Der Kampf um Nahrungsmittel ist im vollen Gange. USA 2022.
Arte, 20.15 Uhr
Fußball der Herren: DFB-Pokal
1. Hauptrunde: Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart
Live aus dem Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße: Die so bekloppte wie profitorientierte Idee, den nunmehr nach Franz Beckenbauer (1945–2024) benannten Supercup am Pokalwochenende stattfinden zu lassen, hat zur Folge, dass Partien nachgeholt werden müssen. Nun muss der Titelverteidiger aus Schwaben gegen den Zweitliga-Dauerabstiegskandidaten aus Braunschweig ran.
Das Erste, 20.15 Uhr
Klimavertriebene – ohne Heim, ohne Rechte
Laut Statistischem Bundesamt machten vergangenes Jahr Extremwetterlagen rund 45,8 Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen. Mit offenen Armen werden diejenigen, die aus ihrer nicht mehr bewohnbaren Heimat flüchten müssen, selten empfangen. In Bangladesch wurde mit dem Ort Mongla ein Modelldorf für Klimavertriebene eingerichtet. F 2024.
Arte, 21.35 Uhr
Südfrankreich – Die Provence Verte
Die grüne Provence ist voll der idyllischen Gordes, reich an mediterraner Küche und obendrein klimatisch so, dass es sich dort prima aushalten lässt. BRD 2025.
3sat, 21.45 Uhr
The Beach
Nach Alex Garlands gleichnamigem, im Vergleich zu seiner Adaption aber weit drastischeren Roman (1996): Rucksacktourist Richard (Leonardo DiCaprio) folgt auf Thailand-Trip einem französischen Pärchen (Virginie Ledoyen und Guillaume Canet) zu einem noch recht unberührten Strand. Die Aussteigerkommune dort wird geführt von Matriarchin Sal (Tilda Swinton). USA 2000.
Kabel 1, 22.40 Uhr
Rec.
Objektophilie – wenn Menschen Gegenstände lieben
Verliebt in den Eiffelturm oder die Berliner Mauer: Über Objektsexualität. A 2024.
3sat, 23.55 Uhr
75 für 75
links & bündig gegen rechte Bünde
