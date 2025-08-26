SWR/arte Moldauer Dorfbewohnerin beim Pelmeni bereiten

Tourismus auf Föhr

Ein Leben für die Gäste

Mitten im Wattenmeer liegt die friesische Karibik: 200.000 Reisende besuchen alljährlich Föhr. Entsprechend stark sind die 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Insel auf den Tourismus angewiesen. BRD 2025.

NDR, 18.15 Uhr

Futurama

Absolut fabelhaft

Statt sich eines wesensverändernden Updates zu unterziehen, ändert Bender sein Habitat wesentlich und verkriecht sich nebst anderen 1.0-Versionen auf einer einsamen Insel. Originaltitel der Episode: »Obsoletely Fabulous«. USA 2003.

Prosieben Maxx, 19.20 Uhr

Re: Moldaus Dörfer, zerrissen zwischen Russland und EU

Die ehemalige Sowjetrepublik ist Teil des Frontverlaufs im neuen Kalten Krieg. BRD 2025.

Arte, 19.40 Uhr

Nahrung für alle?

Der geheime Krieg um unsere Ressourcen

Lebensmittelpreise steigen, Wasser wird knapp, kultivierbarer Boden rar: Der Kampf um Nahrungsmittel ist im vollen Gange. USA 2022.

Arte, 20.15 Uhr

Fußball der Herren: DFB-Pokal

1. Hauptrunde: Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart

Live aus dem Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße: Die so bekloppte wie profitorientierte Idee, den nunmehr nach Franz Beckenbauer (1945–2024) benannten Supercup am Pokalwochenende stattfinden zu lassen, hat zur Folge, dass Partien nachgeholt werden müssen. Nun muss der Titelverteidiger aus Schwaben gegen den Zweitliga-Dauerabstiegskandidaten aus Braunschweig ran.

Das Erste, 20.15 Uhr

Klimavertriebene – ohne Heim, ohne Rechte

Laut Statistischem Bundesamt machten vergangenes Jahr Extremwetterlagen rund 45,8 Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen. Mit offenen Armen werden diejenigen, die aus ihrer nicht mehr bewohnbaren Heimat flüchten müssen, selten empfangen. In Bangladesch wurde mit dem Ort Mongla ein Modelldorf für Klima­vertriebene eingerichtet. F 2024.

Arte, 21.35 Uhr

Südfrankreich – Die Provence Verte

Die grüne Provence ist voll der idyllischen Gordes, reich an mediterraner Küche und obendrein klimatisch so, dass es sich dort prima aushalten lässt. BRD 2025.

3sat, 21.45 Uhr

The Beach

Nach Alex Garlands gleichnamigem, im Vergleich zu seiner Adaption aber weit drastischeren Roman (1996): Rucksacktourist Richard (Leonardo DiCaprio) folgt auf Thailand-Trip einem französischen Pärchen (Virginie Ledoyen und Guillaume Canet) zu einem noch recht unberührten Strand. Die Aussteigerkommune dort wird geführt von Matriarchin Sal (Tilda Swinton). USA 2000.

Kabel 1, 22.40 Uhr

Rec.

Objektophilie – wenn Menschen Gegenstände ­lieben

Verliebt in den Eiffelturm oder die Berliner Mauer: Über Objektsexualität. A 2024.

3sat, 23.55 Uhr