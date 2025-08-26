Nachschlag: Zeuge des Grauens
Seit Beginn ihres Operierens gibt es Berichte über Massaker an hilfesuchenden Palästinensern nahe den Verteilzentren der sogenannten Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Eingesetzt, um die Hilfsgüterverteilung der Vereinten Nationen und weiterer internationaler humanitärer Organisationen zu umgehen, ist die US-amerikanische Stiftung seit Mai dieses Jahres in dem Küstenstreifen aktiv. Im Juli ging der ehemalige GHF-Mitarbeiter Anthony Aguilar an die Öffentlichkeit und bestätigte die Greueltaten. Im Videointerview mit Max Blumenthal von The Grayzone erzählt der ehemalige Soldat einer US-Spezialeinheit von seiner Zeit vor Ort und den Erlebnissen. Er berichtet vom Schießbefehl auf Wartende – darunter Kinder –, von der Sammlung und Auswertung biometrischer Daten der Palästinenser, der Verwicklung von US-Militärangehörigen in die GHF sowie der Tatsache, dass die Stiftung eigentlich unter Vertrag der israelischen Armee steht. (mam)
https://www.youtube.com/watch?v=nYky_OZcTNw
