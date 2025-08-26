Protest gegen Entwaffnung im Libanon
Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen schrittweisen Abzug der verbleibenden israelischen Truppen aus dem Südlibanon in Aussicht gestellt. Sofern die libanesische Armee Schritte zur Entwaffnung der Hisbollah unternehme, werde Israel nachziehen, teilte Netanjahus Büro am Montag mit. Die Hisbollah will einer Entwaffnung allerdings erst zustimmen, wenn Israel seine Angriffe auf den Libanon einstellt und die Besetzung Südlibanons aufgibt. Am Mittwoch soll es in Beirut Protestkundgebungen gegen den Beschluss der Regierung geben, die Hisbollah zu entwaffnen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
