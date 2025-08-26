Seoul will Beziehungen zu China verbessern
Beijing. Südkorea will die in den vergangenen Jahren angespannten Beziehungen zur Volksrepublik China normalisieren. Ein Sondergesandter aus Seoul überbrachte die Botschaft am Sonntag dem chinesischen Außenminister Wang Yi, wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte. Der frühere Parlamentspräsident Park Byeong Seug wurde dafür von Präsident Lee Jae Myung entsandt. Beide Seiten vereinbarten zudem, die Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen und bei den Lieferketten zu verstärken. Er überreichte Wang zudem einen Brief von Präsident Lee an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und lud diesen zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im Oktober ein. Lee Jae Myung befindet sich derzeit in den USA und sollte noch am Montag von US-Präsident Donald Trump empfangen werden, wie die Agentur Yonhap berichtete. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
