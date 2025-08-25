»Mahnwache für einen gerechten Frieden in Nahost«. Dienstag, 26.8., 13 Uhr. Ort: Stachus, Karlsplatz 1, München. Veranstalter: Frauen in Schwarz München

»Keine Jugendlichen in die Bundeswehr – Bonner Appell«. Mahnwache. Mittwoch, 27.8., 16 Uhr. Ort: Martinsplatz, Bonn. Veranstalter: Friedensforum, DFG-VK und Pax Christi Bonn

»Mahnwache für den Frieden«. Für eine friedliche und solidarische Welt, ohne Militär und ohne Rüstungsindustrie. Mittwoch, 27.8., 17 Uhr. Ort: Ecke Hirschstr./Glöcklerstr., Ulm. Veranstalter: DFG-VK, IPPNW und andere

»Deeskalieren! Die Waffen nieder! Verhandeln!« Mahnwache. Mittwoch, 27.8., 17 Uhr. Ort: Kampstraße, Höhe Petrikirche, Dortmund. Veranstalter: Dortmunder Friedensforum

»Militarisierung an der Universität«. Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Klaus Weber von der Hochschule München, Mittwoch, 27.8., 19 Uhr. Ort: Fat Cat, Kellerstr. 8a, München. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis

»Mahnwache für den Frieden weltweit«. Donnerstag, 28.8., 17. Ort: Marktplatz, Am Markt 2, Bremen. Veranstalter: Bremer Friedensforum

»Neue US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Droht ein neues Wettrüsten?« Vortrag von Oberst a. D. Wolfgang Richter, Associate Fellow beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Donnerstag, 28.8., 19 Uhr. Ort: Haus der Evangelischen Kirche, Adenauerallee 37, Bonn. Veranstalter: Ev. Forum Bonn