Aus: Ausgabe vom 25.08.2025, Seite 5 / Inland

Nutzer finden E-Autos alltagstauglich

Berlin. Ladepunkte, Reichweite, Komfort: Menschen ohne Erfahrung mit E-Autos bewerten deren Alltagstauglichkeit einer Umfrage zufolge schlechter als E-Auto-Fahrer. Das geht aus einer Yougov-Umfrage vom Sonntag im Auftrag der dpa hervor. Demnach gaben 80 Prozent der Befragten, die ein E-Auto besitzen oder bereits genutzt haben, an, Fahrzeuge dieser Antriebsart seien alltagstauglich oder eher alltagstauglich. Unter den Befragten, die kein E-Auto besitzen und auch noch keins gefahren sind, stimmten dem nur 45 Prozent zu. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

