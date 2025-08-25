Gegründet 1947 Montag, 25. August 2025, Nr. 196
Aus: Ausgabe vom 25.08.2025, Seite 2 / Inland

SPD-Chef fordert Gipfeltreffen zu Stahlhilfen

Berlin. SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf ein Gipfeltreffen zur Stärkung des Stahlstandorts Deutschland. »Wir als SPD wollen einen baldigen Stahlgipfel«, sagte der Finanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag. »Wir müssen mit Konzernchefs und Betriebsräten diskutieren, wie wir die Stahlindustrie stärken können – etwa durch niedrigere Energiepreise.« Darüber hinaus müsse es im Zollstreit mit den USA gelingen, beim Stahl eine vernünftige Lösung zu finden, so Klingbeil. Vernünftig seien niedrige Zölle oder hohe Quoten. Die US-Amerikaner seien »auf unseren Qualitätsstahl angewiesen – etwa beim Flugzeugbau«. (dpa/jW)

