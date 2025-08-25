SPD-Chef fordert Gipfeltreffen zu Stahlhilfen
Berlin. SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf ein Gipfeltreffen zur Stärkung des Stahlstandorts Deutschland. »Wir als SPD wollen einen baldigen Stahlgipfel«, sagte der Finanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag. »Wir müssen mit Konzernchefs und Betriebsräten diskutieren, wie wir die Stahlindustrie stärken können – etwa durch niedrigere Energiepreise.« Darüber hinaus müsse es im Zollstreit mit den USA gelingen, beim Stahl eine vernünftige Lösung zu finden, so Klingbeil. Vernünftig seien niedrige Zölle oder hohe Quoten. Die US-Amerikaner seien »auf unseren Qualitätsstahl angewiesen – etwa beim Flugzeugbau«. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Anton-Wilhelm-Amo-Straßevom 25.08.2025
-
Arme in den Knastvom 25.08.2025
-
Hetze, Schläge, Feuervom 25.08.2025
-
Streik von Lieferando-Fahrernvom 25.08.2025
-
Re-Reform im Krankenhausvom 25.08.2025