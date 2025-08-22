Schaumgeboren
Vor der ägyptischen Hafenstadt Alexandria haben Taucher vier Fragmente antiker Statuen an die Oberfläche befördert. Unter den Funden befindet sich eine 2,17 Meter lange Granitstatue ohne Kopf und Beine aus der Spätzeit des Alten Ägypten oder aus der ptolemäischen Epoche. Neben einem weiteren Teilstück entdeckten die Archäologen ein antikes Schiffswrack. Die Funde werden der versunkenen Stadt Thonis-Heraklion zugeordnet, die in den 90er Jahren entdeckt wurde und vermutlich durch ein Erdbeben im zweiten Jahrhundert v. u. Z. im Meer versank. (jW)
