Dänemark will Lesekrise bekämpfen

Kopenhagen. Um wieder mehr Menschen zum Lesen zu bringen, will Dänemark die Mehrwertsteuer auf Bücher abschaffen. »Wir müssen alles tun, um diese Lesekrise zu beheben, die sich in den letzten Jahren leider verschlimmert hat«, warb Kulturminister Jakob Engel-Schmidt am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Ritzau für die Reform, die jährlich etwa 330 Millionen Dänische Kronen (44 Millionen Euro) kosten dürfte. Dänemark hat mit 25 Prozent europaweit die höchste Mehrwertsteuer auf Bücher. (AFP/jW)