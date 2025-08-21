Japan startet Afrikagipfel TICAD

Tokio. Am Mittwoch hat in Yokohama die 9. Internationale Tokio-Konferenz zur Entwicklung Afrikas (TICAD 9) begonnen. Laut japanischem Außenministerium nutzte Premierminister Shigeru Ishiba den Anlass, um seine »Initiative für die Wirtschaftsregion Indischer Ozean und Afrika« vorzustellen. Sie ziele darauf ab, einerseits die »regionale Integration und industrielle Entwicklung Afrikas« zu fördern, andererseits die »Zusammenarbeit zwischen Japan und Ländern am Indischen Ozean sowie Ländern des Nahen Ostens« zu stärken. (jW)