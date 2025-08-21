Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 7 / Ausland

Wadephul rügt China auf Indonesien-Reise

Jakarta. Bei seinem Staatsbesuch in Indonesien hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) China abermals wüste Vorwürfe gemacht: Die Volksrepublik strebe eine »systemische Rivalität mit europäischen Ländern« an und gefährde »die regelbasierte Weltordnung« durch ihr »wachsendes militärisches Selbstbewusstsein im Südchinesischen Meer«. Die BRD sei bereit, ökonomisch mit China zu kooperieren, doch gewähre Beijing deutschen Konzernen keinen vollen Marktzugang, während chinesische Konzerne diesen in Deutschland erhielten. Vergleichbare Töne hatte Wadephul bereits bei seinem Besuch in Japan angeschlagen. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro