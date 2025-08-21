Wadephul rügt China auf Indonesien-Reise

Jakarta. Bei seinem Staatsbesuch in Indonesien hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) China abermals wüste Vorwürfe gemacht: Die Volksrepublik strebe eine »systemische Rivalität mit europäischen Ländern« an und gefährde »die regelbasierte Weltordnung« durch ihr »wachsendes militärisches Selbstbewusstsein im Südchinesischen Meer«. Die BRD sei bereit, ökonomisch mit China zu kooperieren, doch gewähre Beijing deutschen Konzernen keinen vollen Marktzugang, während chinesische Konzerne diesen in Deutschland erhielten. Vergleichbare Töne hatte Wadephul bereits bei seinem Besuch in Japan angeschlagen. (AFP/jW)