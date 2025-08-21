Syriens Außenminister trifft Delegation Israels
Paris. Syriens Außenminister Asaad Al-Schaibani hat in Paris mit einer israelischen Delegation die Stabilität in der Region, insbesondere im Süden Syriens, verhandelt. Deeskalation, die Nichteinmischung in innere syrische Angelegenheiten, der Waffenstillstand in der Provinz Suweida sowie das syrisch-israelische Waffenstillstandsabkommen von 1974 seien Thema gewesen, berichtete die syrische Staatsagentur SANA. Die Gespräche sollen unter US-Vermittlung stattgefunden haben. Israel, dessen Annexion der Golanhöhen international nicht anerkannt wird, und Syrien befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Washington droht mit Antidrogenkriegvom 21.08.2025
-
Rätselhafter Drohnenabsturzvom 21.08.2025
-
Sabra und Schatila mahnenvom 21.08.2025
-
Schach der Damevom 21.08.2025
-
In der Gewaltspiralevom 21.08.2025
-
Ankara funkt dazwischenvom 21.08.2025