Syriens Außenminister trifft Delegation Israels

Paris. Syriens Außenminister Asaad Al-Schaibani hat in Paris mit einer israelischen Delegation die Stabilität in der Region, insbesondere im Süden Syriens, verhandelt. Deeskalation, die Nichteinmischung in innere syrische Angelegenheiten, der Waffenstillstand in der Provinz Suweida sowie das syrisch-israelische Waffenstillstandsabkommen von 1974 seien Thema gewesen, berichtete die syrische Staatsagentur SANA. Die Gespräche sollen unter US-Vermittlung stattgefunden haben. Israel, dessen Annexion der Golanhöhen international nicht anerkannt wird, und Syrien befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand. (dpa/jW)