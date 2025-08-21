Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 6 / Ausland

Britischer Ort darf Asylunterkunft räumen

London. Nach rassistischen Ausschreitungen in der britischen Gemeinde Epping darf die Stadtverwaltung die dortige Unterkunft für Asylsuchende räumen lassen. Ein Gericht habe dem entsprechenden Antrag der Gemeinde am Dienstag stattgegeben, berichtete AFP. Das Urteil könnte nach Einschätzung des britischen Innenministeriums weitreichende Folgen für die Unterbringung von Asylsuchenden in ganz Großbritannien haben. Die Unruhen starteten im Juli, nachdem ein Geflüchteter wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf ein 14jähriges Mädchen angeklagt worden war. Mehrere Eppinger wurden seitdem wegen gewaltsamer Unruhestiftung angeklagt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro