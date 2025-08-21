Britischer Ort darf Asylunterkunft räumen

London. Nach rassistischen Ausschreitungen in der britischen Gemeinde Epping darf die Stadtverwaltung die dortige Unterkunft für Asylsuchende räumen lassen. Ein Gericht habe dem entsprechenden Antrag der Gemeinde am Dienstag stattgegeben, berichtete AFP. Das Urteil könnte nach Einschätzung des britischen Innenministeriums weitreichende Folgen für die Unterbringung von Asylsuchenden in ganz Großbritannien haben. Die Unruhen starteten im Juli, nachdem ein Geflüchteter wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf ein 14jähriges Mädchen angeklagt worden war. Mehrere Eppinger wurden seitdem wegen gewaltsamer Unruhestiftung angeklagt. (AFP/jW)