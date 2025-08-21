USA: Mehrheit für Palästina-Anerkennung

Washington. Eine Mehrheit der US-Amerikaner befürwortet eine Anerkennung Palästinas als Staat durch alle Mitglieder der Vereinten Nationen. 58 Prozent der Befragten seien dafür, ging am Dienstag (Ortszeit) aus einer Umfrage von Reuters und dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos hervor. Dagegen seien demnach 33 Prozent. Ferner hielten 59 Prozent der US-Amerikaner das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen für überzogen. Mit 65 Prozent seien fast zwei Drittel dafür, dass die USA Maßnahmen gegen die Hungerkrise im Gazastreifen unternehmen. (Reuters/jW)