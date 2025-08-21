Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 2 / Ausland

»Friedensmütter« fordern Amnestie für PKK-Kämpfer

Ankara. Die Mütter von Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) haben am Mittwoch eine Amnestie für ihre Kinder gefordert. Vor einem türkischen Parlamentsausschuss, der die Entwaffnung der PKK überwacht, sagte Nezahat Teke, Mitglied der kurdischen »Friedensmütter«: »Wir Mütter wollen nicht mehr weinen. Lasst uns Waffen begraben, nicht unsere Kinder.« Wolle man, dass »mehr Waffen verbrannt werden«, müssten die Kämpfer amnestiert werden. Am Tag zuvor hatte der Ausschuss türkische Veteranen und Familien von Opfern angehört, die eine strafrechtliche Verfolgung der PKK-Mitglieder forderten. (Reuters/jW)

