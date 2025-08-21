Zweiter Besuch Xi Jinpings in Tibet
Beijing. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist am Mittwoch zu seinem zweiten Besuch in der tibetischen Hauptstadt Lhasa eingetroffen, um den 60. Jahrestag der Gründung Tibets als autonome Region zu begehen. »Um Tibet zu regieren, zu stabilisieren und zu entwickeln, müssen zuallererst die politische Stabilität, die soziale Stabilität, die ethnische Einheit und die religiöse Harmonie gewahrt werden«, sagte Xi in seiner Ansprache. 1965, sechs Jahre nach einem dortigen Aufstand, hatte China das Autonome Gebiet Tibet gegründet, um der Bevölkerung mehr politisches Mitspracherecht einzuräumen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Washington droht mit Antidrogenkriegvom 21.08.2025
-
Rätselhafter Drohnenabsturzvom 21.08.2025
-
Sabra und Schatila mahnenvom 21.08.2025
-
Schach der Damevom 21.08.2025
-
In der Gewaltspiralevom 21.08.2025
-
Ankara funkt dazwischenvom 21.08.2025