Zweiter Besuch Xi Jinpings in Tibet

Beijing. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist am Mittwoch zu seinem zweiten Besuch in der tibetischen Hauptstadt Lhasa eingetroffen, um den 60. Jahrestag der Gründung Tibets als autonome Region zu begehen. »Um Tibet zu regieren, zu stabilisieren und zu entwickeln, müssen zuallererst die politische Stabilität, die soziale Stabilität, die ethnische Einheit und die religiöse Harmonie gewahrt werden«, sagte Xi in seiner Ansprache. 1965, sechs Jahre nach einem dortigen Aufstand, hatte China das Autonome Gebiet Tibet gegründet, um der Bevölkerung mehr politisches Mitspracherecht einzuräumen. (Reuters/jW)