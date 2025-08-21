Gegründet 1947 Donnerstag, 21. August 2025, Nr. 193
Aus: Ausgabe vom 21.08.2025, Seite 1 / Ausland

US-Programm für autonome Kampfboote stockt

New York. Das Programm des Pentagons zum Aufbau einer Flotte autonomer Schiffe hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Bei einem Test der US-Marine vor der kalifornischen Küste sei es im Juli zu einer Panne gekommen, berichtet Reuters am Mittwoch unter Verweis auf bislang unbekannte Mitschnitte. Demnach seien Drohnenboote der US-amerikanischen Verteidigungstechnologiekonkurrenten Saronic und Black Sea Technologies wegen eines Softwarefehlers aneinandergeprallt. Eingeweihte Kreise berichteten von mehreren Rückschlägen dieser Art, die vermuten ließen, dass das Programm nicht gut läuft. Angesichts der enormen Auswirkungen von maritimen Drohnen im Ukraine-Krieg hat das US-Militär wiederholt betont, dass autonome Schwärme von Luft- und Seedrohnen benötigt würden, um einen möglichen Vorstoß Chinas über die Taiwanstraße hinweg zu verhindern. (Reuters/jW)

