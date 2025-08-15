Florida plant weitere Haftanstalt nur für Migranten
Tallahassee. Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur Floridas, hat angekündigt, ein Abschiebegefängnis für bis zu 1.300 Migranten zu bauen. Es soll »Deportation Depot« heißen, rund sechs Millionen US-Dollar kosten und an eine bereits bestehende Haftanstalt bei Jacksonville angeschlossen werden, wo künftig noch mehr Menschen interniert werden könnten, so DeSantis laut AP bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump brauche diese Kapazitäten, begründete er den Bau, der quasi an die Eröffnung des als »Alligator Alcatraz« bekannten Abschiebegefängnis in Florida, gegen das inzwischen geklagt wird, anschließt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Hunde bleibenvom 15.08.2025
-
Freispruch für schmutzigen Kriegvom 15.08.2025
-
Auf Konfrontationskursvom 15.08.2025
-
»Nein« zur falschen Unabhängigkeitvom 15.08.2025
-
Todeszone Gazavom 15.08.2025
-
Rohstoffdiebe mit US-Segenvom 15.08.2025