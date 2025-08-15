Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
14.08.2025, 19:41:56 / Ausland

Florida plant weitere Haftanstalt nur für Migranten

Alligator Alcatraz.jpg
Rebecca Blackwell/AP
In der Dade-Collier-Ausbildungs- und Übergangseinrichtung wird der Abschiebeknast »Alligator Alcatraz« ausgebaut (Ochopee, 4.7.2025)

Tallahassee. Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur Floridas, hat angekündigt, ein Abschiebegefängnis für bis zu 1.300 Migranten zu bauen. Es soll »Deportation Depot« heißen, rund sechs Millionen US-Dollar kosten und an eine bereits bestehende Haftanstalt bei Jacksonville angeschlossen werden, wo künftig noch mehr Menschen interniert werden könnten, so DeSantis laut AP bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump brauche diese Kapazitäten, begründete er den Bau, der quasi an die Eröffnung des als »Alligator Alcatraz« bekannten Abschiebegefängnis in Florida, gegen das inzwischen geklagt wird, anschließt. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro