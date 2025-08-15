Florida plant weitere Haftanstalt nur für Migranten

Rebecca Blackwell/AP In der Dade-Collier-Ausbildungs- und Übergangseinrichtung wird der Abschiebeknast »Alligator Alcatraz« ausgebaut (Ochopee, 4.7.2025)

Tallahassee. Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur Floridas, hat angekündigt, ein Abschiebegefängnis für bis zu 1.300 Migranten zu bauen. Es soll »Deportation Depot« heißen, rund sechs Millionen US-Dollar kosten und an eine bereits bestehende Haftanstalt bei Jacksonville angeschlossen werden, wo künftig noch mehr Menschen interniert werden könnten, so DeSantis laut AP bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump brauche diese Kapazitäten, begründete er den Bau, der quasi an die Eröffnung des als »Alligator Alcatraz« bekannten Abschiebegefängnis in Florida, gegen das inzwischen geklagt wird, anschließt. (jW)