Russland: »Reporter ohne Grenzen« unerwünscht

Ulf Mauder/dpa

Moskau. Das russische Justizministerium hat »Reporter ohne Grenzen« am Freitag in die Liste derjenigen ausländischen und internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) aufgenommen, deren Aktivitäten in Russland als unerwünscht gelten.

Zuvor hatte die Telekommunikationsaufsichtsbehörde den Zugang zur Website von »Reporter ohne Grenzen« in Russland eingeschränkt.

»Reporter ohne Grenzen« ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, deren erklärtes Ziel der Schutz von Journalisten und Mitarbeitern der Medienbranche ist. Sie wurde 1985 in Montpellier gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris.

Auf der öffentlich einsehbaren Liste des Ministeriums steht nun auch die US-amerikanische »Group 36«, deren erklärte »Mission« es ist, »NGOs, Stiftungen und philanthropische Organisationen weltweit dabei zu unterstützen, ihre Wirkung durch maßgeschneiderte Unterstützung in den Bereichen Organisationsberatung, Fördermittelmanagement und steuerliche Förderung zu maximieren – und ihnen so zu helfen, dauerhafte, positive Veränderungen zu bewirken«. (TASS/jW)