Über 400.000 Syrer seit Dezember aus der Türkei in ihre Heimat zurückgekehrt

Moawia Atrash/dpa

Ankara. Mehr als 400.000 Syrer sind seit dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad im Dezember aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgekehrt. Insgesamt 411.649 syrische Flüchtlinge seien wieder heimgekehrt, gab das türkische Innenministerium am Donnerstag bekannt. Im Sommer hatte sich die Rückbewegung noch einmal beschleunigt, mit fast 140.000 Rückkehrern seit Mitte Juni.

Nach offiziellen Angaben leben noch immer rund 2,5 Millionen syrische Geflüchtete in der Türkei. Im Jahr 2021 waren bis zu 3,7 Millionen in der Türkei gezählt worden. Dem UN-Flüchtlingskommissariat zufolge verließen 6 Millionen Syrer seit 2011 ihr Heimatland, weitere 7,4 Millionen flüchteten innerhalb des Landes. (AFP/jW)