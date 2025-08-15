Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
14.08.2025, 18:53:48 / Ausland

Trump will mehr Raketenstarts und lockert Vorschriften

Stueck_vom_Mars_vers_86652344.jpg
(c) Sotheby's
Im Januar hatte Trump angekündigt, er wolle US-Amerikaner auf den Mars schießen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Vorschriften für die private Raumfahrtindustrie gelockert, um die Zahl der Raketenstarts in den USA zu erhöhen. »Es ist die Politik der USA, die Vorrangstellung Amerikas im Weltraum zu stärken, indem ein wettbewerbsorientierter Markt für Raketenstarts geschaffen und die Zahl der kommerziellen Weltraumstarts bis 2030 erheblich gesteigert wird«, heißt es in dem am Mittwoch (Ortszeit) von Trump unterzeichneten Dekret. Es sieht unter anderem vor, Umweltauflagen zu beseitigen. Profitieren dürfte vor allem der Konzern SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk, das den Raumfahrtmarkt bereits dominiert. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro