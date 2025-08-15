Trump will mehr Raketenstarts und lockert Vorschriften
Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Vorschriften für die private Raumfahrtindustrie gelockert, um die Zahl der Raketenstarts in den USA zu erhöhen. »Es ist die Politik der USA, die Vorrangstellung Amerikas im Weltraum zu stärken, indem ein wettbewerbsorientierter Markt für Raketenstarts geschaffen und die Zahl der kommerziellen Weltraumstarts bis 2030 erheblich gesteigert wird«, heißt es in dem am Mittwoch (Ortszeit) von Trump unterzeichneten Dekret. Es sieht unter anderem vor, Umweltauflagen zu beseitigen. Profitieren dürfte vor allem der Konzern SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk, das den Raumfahrtmarkt bereits dominiert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
