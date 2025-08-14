Hunderte Feuer in Kanada außer Kontrolle

Alberta Wildfire/ZUMA Press Wire/dpa Auch im Jasper-Nationalpark brannte es

Port Alberni. Ein heftiger Brand bedroht die westkanadische Hafenstadt Port Alberni. Am Mittwoch waren die rund 20.000 Einwohner der Stadt in der Provinz British Columbia wegen eines Feuers auf dem zehn Kilometer entfernten Mount Underwood in höchster Alarmbereitschaft. Die Behörden hatten zuvor mitgeteilt, das Feuer auf dem Berg sei »außer Kontrolle«. Eine Evakuierungsanordnung wurde bis aber nicht ausgegeben. Von Vancouver Island stiegen am Mittwoch dichte Rauchwolken auf.

In ganz Kanada brannten am Mittwoch insgesamt 721 Feuer. Nach Behördenangaben waren 161 von ihnen außer Kontrolle. Alle Provinzen sind aktuell betroffen, einzig die winzige ostkanadische Provinz Prince Edward Island blieb bisher verschont.

In den vergangenen Tagen waren allein in British Columbia hunderte Menschen von Evakuierungsanordnungen betroffen. In diesem Jahr waren kanadische Militärangehörige schon in mehreren Provinzen Kanadas bei der Brandbekämpfung im Einsatz. (AFP/jW)