Lukaschenko: Strebe keine weitere Amtszeit als belarussischer Präsident an

Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Minsk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko strebt nach eigenen Angaben keine weitere Amtszeit an. Der heute 70jährige war im Januar für eine siebte fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin Time sagte Lukaschenko, er plane nicht, erneut zu kandidieren. Zudem wies er seit langem bestehende Spekulationen zurück, er bereite seinen Sohn Nikolai auf die Nachfolge vor. »Nein, er ist kein Nachfolger«, wurde er in Auszügen des Interviews von der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zitiert. Der tatsächliche Nachfolger solle »nicht sofort alles kaputt machen«, sondern das Land weiterentwickeln, um einen »revolutionären Zusammenbruch« zu vermeiden. (Reuters/jW)