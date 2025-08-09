Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
08.08.2025, 19:22:18 / Ausland

Lukaschenko: Strebe keine weitere Amtszeit als belarussischer Präsident an

Alexander_Lukaschenk_86873309.jpg
Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/dpa

Minsk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko strebt nach eigenen Angaben keine weitere Amtszeit an. Der heute 70jährige war im Januar für eine siebte fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin Time sagte Lukaschenko, er plane nicht, erneut zu kandidieren. Zudem wies er seit langem bestehende Spekulationen zurück, er bereite seinen Sohn Nikolai auf die Nachfolge vor. »Nein, er ist kein Nachfolger«, wurde er in Auszügen des Interviews von der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zitiert. Der tatsächliche Nachfolger solle »nicht sofort alles kaputt machen«, sondern das Land weiterentwickeln, um einen »revolutionären Zusammenbruch« zu vermeiden. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro