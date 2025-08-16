Social-Media-Kommission nimmt Arbeit auf

Berlin. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) lässt strengere Regeln für die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tik Tok und Instagram prüfen. Die angekündigte Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt werde »in den nächsten Wochen« ihre Arbeit aufnehmen, sagte eine Ministeriumssprecherin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Freitag. Prien beabsichtigt eine »gemeinsame nationale Strategie«, eine Altersgrenze zur Nutzung ist in der Diskussion. (AFP/jW)