Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 5 / Inland

Social-Media-Kommission nimmt Arbeit auf

Berlin. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) lässt strengere Regeln für die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tik Tok und Instagram prüfen. Die angekündigte Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt werde »in den nächsten Wochen« ihre Arbeit aufnehmen, sagte eine Ministeriumssprecherin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Freitag. Prien beabsichtigt eine »gemeinsame nationale Strategie«, eine Altersgrenze zur Nutzung ist in der Diskussion. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro