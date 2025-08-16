Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. August 2025, Nr. 189
Aus: Ausgabe vom 16.08.2025, Seite 5 / Inland

Sinkende Preise für Agrarprodukte

Wiesbaden. Ob Kartoffeln, Blumenkohl oder Gurken: Die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte haben ihre Preise im Juni gesenkt. Diese fielen um durchschnittlich 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das ist der erste Rückgang seit September 2024. Im Mai (plus 2,4 Prozent) und im April (plus 3,2 Prozent) hatte es noch kräftige Zuwächse gegeben. Verglichen mit dem Vormonat gaben die Preise im Juni sogar um 1,7 Prozent nach. Die Entwicklung auf Produzentenebene kommt meist verzögert über die allgemeine Teuerung auch bei den Endverbrauchern an. (Reuters/jW)

