WHO: Deutliche Ausbreitung der Cholera

Genf. Die Cholera breitet sich laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gerade in Konfliktregionen weiter aus. In diesem Jahr seien bisher 390.000 Fälle mit 4.300 tödlichen Verläufen in 31 Ländern registriert worden, betont Kathryn Alberti, Choleraexpertin der WHO. Diese Zahlen signalisierten ein großes Versagen der internationalen Gemeinschaft, vor allem mangele es an sauberem Trinkwasser. »Cholera kann man verhindern, und sie ist leicht behandelbar«, so Alberti weiter. Vor allem im Sudan, dem Südsudan, Tschad, der Demokratischen Republik Kongo und im Jemen sei die Lage sehr besorgniserregend. (dpa/jW)