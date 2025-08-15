Vorschlag
Emilia-Romagna – Italiens Genussregion
Zwischen Olivenhainen und Kreuzritterburgen ist das Leben in Norditalien süß. BRD 2024.
3sat, 13.25 Uhr
Der Swimmingpool
Sommerliche Mènage à quatre: Ins Ferienhaus von Marianne (Romy Schneider) und Jean-Paul (Alain Delon) platzen der Ex (Maurice Ronet) und dessen Tochter (Jane Birkin). F/I 1968.
Arte, 14.00 Uhr
Roadtrip durch Albanien – Tirana, Riviera und Albanische Alpen mit Sarazar
1.000 Kilometer geht es durch das südosteuropäische Land. Halt wird gemacht u. a. an den Quellen von Përmet und dem Gjipe Beach. BRD 2025.
WDR, 18.15 Uhr
Landgasthäuser Alpenseen
Oberland
Der expressionistische Maler Franz Marc (1880–1916) taufte es das »Blaue Land«: Die oberbayerischen Voralpen. Vom Jochberg aus lässt sich bei klarem Wetter über die Schotterebene und bis nach München schauen. Schönheit macht hungrig – die Gerichte: Almbrotzeit, Bouillabaisse mit Rouille und Croûton, Schliersee-Saibling mit gebratenen Steinpilzen und Steinpilzrisotto sowie Kartoffel-Spinat-Rolle. BRD 2019.
BR, 19.30 Uhr
Die Hauda & die Kunst
Claude Monet: Sonnenaufgang, Seerosen und ein grünes Kleid
Flirrende Welt: Bianca Haudas Porträt des Impressionisten Claude Monet (1840–1926). BRD 2024.
3sat, 19.50 Uhr
Die Nordstory
Unter Hamburg
Nur das Berliner U-Bahnnetz ist hierzulande älter und größer: Auf 106 Kilometern Strecke schlängeln sich die Bahnen unter der Hansestadt Hamburg entlang und befördern dabei stündlich 20.000 Fahrgäste. BRD 2025.
NDR, 20.15 Uhr
Fußball der Herren: DFB-Pokal
1. Runde: DSC Arminia Bielefeld – SV Werder Bremen
Live von der Bielefelder Alm: Die Arminia bezauberte vergangene Saison als Drittligist im Pokalwettbewerb und scheiterte erst im Finale am VfB Stuttgart; dafür aber gelang der Aufstieg. Erstligist Bremen dagegen geht nach einem kleinen Kaderumbruch (und auch traditionell) als Wundertüte in die Saison. BRD 2025.
ZDF, 20.15 Uhr
Unbekanntes Algerien – Von der Sahara bis zum Mittelmeer
Die Kasbah, Algiers Altstadt mit der Zitadelle aus dem 16. Jahrhundert, lockt. In Timimoun trainiert die Fantasia-Reiterstaffel »Firqat«. BRD 2022.
HR, 21.00 Uhr
Yared kommt rum
Dibaba erzählt Dorfgeschichten! Heute: Duvensee
Fischköppe mit Maß: Im 564-Seelen-Örtchen Duvensee in Schleswig-Holstein wird im Dirndl das Weißbierfass angestochen. Einer kann nicht mehr mittrinken: In Duvensee befindet sich das älteste Grab Norddeutschlands. Die Feuerbestattung fand vor 10.500 Jahren statt. BRD 2025.
NDR, 21.15 Uhr
